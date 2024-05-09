Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K

Evlerde yeni akım olan Y2K’nın detayları ortaya çıktı. Parlak renkler, yüzeyler, limon yeşili gibi 2000’li yıllarından başından beri popüler.
Son zamanlarda yine popüler hale geldi. Bu akımı dekorasyonlarda adapte etmek oldukça yüksek.
Oda kapılarına pullu, boncuklu ürünler sergilenebilir.
Akımda pembe renk kırmızı çizgidir. Koltuk, halı , şalda kullanılabilir.
Sadece pembe değil mavi, yeşil ve sarı renkler tercih edilebilir. Metalik bir ambians katar.
Duvar kağıdında ana desen papatyadır. Posterler ve tablolar da tercih edilebilir.
Peluş ve kadife yastıklar akımın olmazsa olmazdırı. Ayrıca rengarenk olması önemlidir.
YK2 akmınının ikonik parçası ise şişme mobilyalardır. Armut koltukta da tercih edilebilir.