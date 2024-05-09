Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K

Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerde farklı stiller eve yeni enerji katıyor. Tasarımcılardan yeni motifler geldi.
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Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K 1

Evlerde yeni akım olan Y2K’nın detayları ortaya çıktı. Parlak renkler, yüzeyler, limon yeşili gibi 2000’li yıllarından başından beri popüler.

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Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K 2

Son zamanlarda yine popüler hale geldi. Bu akımı dekorasyonlarda adapte etmek oldukça yüksek.

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Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K 3

Oda kapılarına pullu, boncuklu ürünler sergilenebilir.

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Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K 4

Akımda pembe renk kırmızı çizgidir. Koltuk, halı , şalda kullanılabilir.

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Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K 5

Sadece pembe değil mavi, yeşil ve sarı renkler tercih edilebilir. Metalik bir ambians katar.

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Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K 6

Duvar kağıdında ana desen papatyadır. Posterler ve tablolar da tercih edilebilir.

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Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K 7

Peluş ve kadife yastıklar akımın olmazsa olmazdırı. Ayrıca rengarenk olması önemlidir.

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Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K 8

YK2 akmınının ikonik parçası ise şişme mobilyalardır. Armut koltukta da tercih edilebilir.

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Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K 9
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Evlerde yeni akım ortaya çıktı. YK2K 10
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