Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'nin 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarından itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman illeri ile Şanlıurfa’nın doğusu, Siirt’in batısı ve Şırnak’ın batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Diğer yandan Siirt’in doğusunda Pervari'de, Şırnak’ın doğusunda Uludere, Beytüşşebap civanıhra, Batman’ın kuzeyinde Sason'da ve Diyarbakır’ın kuzeyinde Kulp'ta kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yükseklerinde yoğun kar şeklinde yağış bekleniyor.

Yapılan uyarıda Salı günü sabah saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde ise doğusunda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.