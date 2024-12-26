Meteoroloji’den 7 ile uyarı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum’un yağışlı, Antalya ve Kırklareli’nin ise kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Muğla, Karaman, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in batısı ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Trakya, Batı Akdeniz'in yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

MGM, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Rüzgarın ise Batı Akdeniz’in doğusunda sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ hadiseleri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 11, en düşük 5; İstanbul’da en yüksek 12, en düşük 10; İzmir’de en yüksek 16, en düşük 8 derece olacak.