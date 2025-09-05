Meteorolojiden Bilecik ile birlikte 8 ile uyarı geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meteorolojiden Bilecik ile birlikte 8 ile uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bilecik ile birlikte 8 il için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarı yaptı.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, yarın öğle saatlerinde Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği belirtilere vatandaşların yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojik uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırı, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Diğer yandan yağışların öğle saatlerinde başlaması ve akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Son Haberler
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İsmail İlhan’ın mirası Antalya’da: Retrospektif sergi
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
İki çocuk annesi dalgalar arasında kayıp oldu
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Trabzonspor, Beşiktaş'tan transfer yaptı
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Vişegrad Grubu için kritik hamle: Macaristan Başbakanı Viktor Orban duyurdu
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı
Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı yapıldı