Meteorolojiden Bilecik ile birlikte 8 ile uyarı geldi

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, yarın öğle saatlerinde Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği belirtilere vatandaşların yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojik uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik), Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırı, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” denildi.

Diğer yandan yağışların öğle saatlerinde başlaması ve akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.