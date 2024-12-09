Meteoroloji'den Bursa'ya 'sarı' uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarı yaptı.

Yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacakken, Batı Akdeniz, Ege'nin kıyı ve iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Marmara'nın yağışlı geçmesi bekleniyor.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Bu nedenle Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Vatandaşların olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Meteoroloji, kuvvetli yağışın yerel bazda etkili olacağını ve özellikle kısa süreli ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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