Meteoroloji'den Bursa'ya 'sarı' uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Bursa'ya 'sarı' uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa ve 9 il için "sarı" kodlu uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için "sarı" kodlu uyarı yaptı.

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-1.jpg

Yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacakken, Batı Akdeniz, Ege'nin kıyı ve iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Marmara'nın yağışlı geçmesi bekleniyor.

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-2.jpg

Özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da 103 saat boyunca etkili olacak. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptıİstanbul'da 103 saat boyunca etkili olacak. Meteoroloji uyarı üstüne uyarı yaptı

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-3.jpg

Bu nedenle Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova illeri için "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-4.jpg

Vatandaşların olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-5.jpg

Meteoroloji, kuvvetli yağışın yerel bazda etkili olacağını ve özellikle kısa süreli ani yağışlara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-6.jpg

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-7.jpg

Meteoroloji il il uyardı: Çok şiddetli sağanak ve fırtına geliyorMeteoroloji il il uyardı: Çok şiddetli sağanak ve fırtına geliyor

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-8.jpg

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-9.jpg

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-10.jpg

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-11.jpg

Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor ( 8 Kasım 2024)Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor ( 8 Kasım 2024)

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-12.jpg

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-13.jpg

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-14.jpg

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-15.jpg

meteorolojiden-bursaya-sari-uyari-kuvvetli-yagis-geliyor-yenicag-16.jpg

Son Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı (9 Aralık 2024)
Borsa günü yükselişle tamamladı (9 Aralık 2024)
New York borsası yatay seyirle açıldı (9 Aralık 2024)
New York borsası yatay seyirle açıldı
25 bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...
25 bin TL'nin aylık faizi dudak uçuklattı. İşte banka banka oranlar...
Elon Musk’ın oğlu X’ten babasına Trump mesajı
Elon Musk’ın oğlu X’ten babasına Trump mesajı
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'dan yine tepki çeken paylaşım!
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz'dan yine tepki çeken paylaşım!