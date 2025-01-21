Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kritik uyarı

Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz için kritik uyarı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için "karla karışık yağmur ve kar yağışı" uyarısında bulundu.

Doğu Akdeniz'de "karla karışık yağmur ve kar yağışı" uyarısı yapılarak, yağışların Adana ve Mersin'in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak yağmur, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın öğleden sonra bölgede beklenen yağışların perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi. Yağışların Adana ve Mersin'in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen merkezler ise Adana'nın Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Pozantı ilçeleri, Mersin'in Çamlıyayla ve Gülnar ilçeleri, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi, Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Pazarcık ilçeleri, Kilis merkez ile Elbeyli ve Musabeyli ilçeleri, Gaziantep merkez ile Oğuzeli, Yavuzeli, Islahiye, Karkamış, Araban, Nizip ve Nurdağı ilçeleri olarak açıklandı.

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