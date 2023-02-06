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Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısında bulundu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:36
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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı ile doğu ve güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde batıdan, perşembe günü sabah saatlerinde ise doğudan etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden etkili olacak fırtınanın ise çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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