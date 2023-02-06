﻿Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı ile doğu ve güneybatıdan kuvvetli esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde batıdan, perşembe günü sabah saatlerinde ise doğudan etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden etkili olacak fırtınanın ise çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.