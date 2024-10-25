Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'de 4 il için kuvvetli yağış uyarısı (25 Ekim 2024)

Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'de 4 il için kuvvetli yağış uyarısı (25 Ekim 2024)

Doğu Karadeniz'de yarın sabah itibarıyla kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, sabahın ilk saatlerinden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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