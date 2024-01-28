Meteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini belirtti ve vatandaşlara uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde fırtına beklendiği vurgulanarak vatandaşlardan dikkatli olması istendi.

Açıklamada, "Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (29.01.2024 Pazartesi) sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, 30.01.2024 Salı günü 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.” İfadelerine yer verildi.

Fırtınanın 31 Ocak çarşamba günü etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. “Güney Ege’de rüzgarın, bugün (28.01.204 Pazar) akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.” açıklaması yapılırken, fırtınanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere tüm vatandaşların dikkatli olması gerektiği iletildi.

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