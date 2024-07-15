Meteoroloji’den Giresun, Trabzon ve Rize’ye uyarı! Kuvvetli sağanak vuracak

Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Gelecek 2 saatlik periyotta Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Sivas ve Van çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum çevreleri ile Kars ve Ardahan’ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olabileceği uyarısı yapılıyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli olacak, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

Uyarılar kapsamında, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum çevreleri ile Kars ve Ardahan’ın batı kesimlerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca Marmara’nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli rüzgarın olabileceği uyarısı yapılıyor.