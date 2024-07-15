Meteoroloji’den Giresun, Trabzon ve Rize’ye uyarı! Kuvvetli sağanak vuracak

Kaynak: AA
Meteoroloji’den Giresun, Trabzon ve Rize’ye uyarı! Kuvvetli sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den 3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Gelecek 2 saatlik periyotta Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-4-002.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Sinop, Sivas ve Van çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-3-001.jpg

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum çevreleri ile Kars ve Ardahan’ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olabileceği uyarısı yapılıyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli olacak, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara’nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde ise yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor.

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-2-001.jpg

Uyarılar kapsamında, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum çevreleri ile Kars ve Ardahan’ın batı kesimlerinde kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca Marmara’nın güneyi, kuzey ve Kıyı Ege ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli rüzgarın olabileceği uyarısı yapılıyor.

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-1-001.jpg

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-5-kopya.jpg

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-6-001.jpg

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-7-001.jpg

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-8-kopya.jpg

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-9-kopya.jpg

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-11-001.jpg

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-12-001.jpg

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-13-001.jpg

meteoroloji-uyardi-4-ili-saganak-vuracak-14-001.jpg

İlgili Haberler
Meteoroloji saat verip uyardı! 4 ili sağanak vuracak
Meteoroloji saat verip uyardı! 4 ili sağanak vuracak
Doğu Akdeniz için sağanak yağış uyarısı. Meteoroloji açıkladı
Doğu Akdeniz için sağanak yağış uyarısı. Meteoroloji açıkladı
Asfalt eriten çöl sıcakları geliyor. Meteoroloji uyardı: Acil işi olmayan dışarı çıkmasın
Meteoroloji saat verip 4 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji saat verip 4 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Son Haberler
İspanya'yı şampiyon yaptı hain ilan edildi Spor
İspanya'yı şampiyon yaptı hain ilan edildi
ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi Dünya
ABD ordusu Suriye'deki üssüne takviye gönderdi
Akdeniz'de deprem Gündem
Akdeniz'de deprem
Kırgız gençlerden büyük başarı Dünya
Kırgız gençlerden büyük başarı
Binali Yıldırım’dan 15 Temmuz açıklaması. ‘Bana göre ikinci Çanakkale destanıdır’ Gündem
Binali Yıldırım’dan 15 Temmuz açıklaması. ‘Bana göre ikinci Çanakkale destanıdır’
Kazakistan ve Venezuela arasındaki iş birlikleri güçleniyor Dünya
Kazakistan ve Venezuela arasındaki iş birlikleri güçleniyor