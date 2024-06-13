Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor diyerek uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve dolu geliyor diyerek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırklarelili vatandaşları kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve dolu beklendiği konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kırklareli için gök gürültülü sağanak yağışa karşı beklendiği konusunda uyardı.

Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kırklareli'de akşam saatlerinde kuzey kesimler başta olmak üzere yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak ve yer yer dolu yağışı beklendiği belirtildi.

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Açıklamanın devamında vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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