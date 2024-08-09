Meteorolojiden iki bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Meteorolojiden iki bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, bugün Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri için yerel ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Akdeniz ve Doğu Karadeniz’e yerel ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Tahminlere göre; bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları, Denizli'nin güney ve doğu, Ankara'nın kuzey, Bolu'nun doğu, Kastamonu ve Karabük'ün güney, Çankırı'nın batı ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun genelinde ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği ifade edildi.

Hava sıcaklığının Diyarbakır ve Şanlıurfa’da ise 40 derecenin üstüne çıkacağı öğrenildi.

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