Meteoroloji'den iki ile sağanak uyarısı

Yapılan açıklamada, Erzurum'un kuzey ve doğu bölgeleri ile Ardahan çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Özellikle bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Erzurum'un kuzey ve doğu ilçeleri olan Pazaryolu, İspir, Tortum, Uzundere, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya ve Horasan'da yağışın etkili olacağı ifade edildi.

Bu bölgelerde sel, yıldırım, ulaşımda aksama, su baskını, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.