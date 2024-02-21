Meteorolojiden İstanbul'da hafta sonu planlarınızı değiştirecek açıklama

Meteoroloji bu haftanın da hava durumu tahminleri paylaştı. Raporda; Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak beklendiği açıklandı. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde havanın kar yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Doğu Karadeniz’in iç kısımları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi. İç kesimlerde ise gündüz ve gece saatlerinde yer yer sis olacağı aktarıldı.

İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Batıda genel olarak mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden sonra batı kesimlerden başlayıp artacağı ve kuzey, iç ve batı taraflarda zaman zaman mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edildi.

MARMARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Kırklareli ve çevrelerinde yağmurlu hava beklenirken, Marmara genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği aktarıldı.

EGE'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İç kesimlerde gündüz ve gece saatlerinde sis beklenirken bölge genelinde az bulutlu olacağı tahmin edildi.

AKDENİZ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Akdeniz genelinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. İç kısımlarında ise sabah ve gece sularında pus ve sis hadisesi beklendiği ifade edildi.

İÇ ANADOLU'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bölgenin genel olarak parçalı bulutlu, kuzey taraflarının ise yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edildi. Gece ve gündüz sularında yer yer pus ve sis hadisesi beklendiği açıklandı.

BATI KARADENİZ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sinop hariç, yer yer çok bulutlu olan bölgenin iç taraflarında yağmurlu hatta karla karışık yağmurlu geçeceği ön görüldü.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Bölgenin iç kısımlarında gece ve gündüz saatlerinde pus ve sis hadisesi ön görüldü. Doğu kısmının kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi var.

DOĞU ANADOLU'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Güney taraflarının yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yağışların ise genel olarak yağmur, güneydoğu kısımlarında ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edildi.