Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı
Düzenleme: Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kastamonu, Çorum ve Çankırı’nın kuzeyi için sağanak yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 1

Bugün öğle saatlerinden itibaren bu bölgelerde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 2

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 3

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU:

• Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzeyinde yoğunlaşacak.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 4

• Ege: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinde öğleden sonra Kütahya çevresinde sağanak yağış görülecek.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 5

• Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Toroslar ve Doğu Akdeniz’de yerel gök gürültülü sağanak yağış olacak. İskenderun Körfezi çevresinde akşam saatlerinde yağışlar kuvvetli olabilir.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 6

• İç Anadolu: Parçalı bulutlu, kuzey ve güneydoğusunda sağanak yağışlar bekleniyor.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 7

• Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağış ihtimali var.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 8

• Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 9

• Doğu Anadolu: Bölgenin kuzey ve doğusu çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak yağış görülecek. Kars, Ardahan ve Erzurum’un kuzey ilçelerinde yoğun yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 10

• Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 11

Denizlerde ise Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar öngörülmekte, Karadeniz, Marmara ve Van Gölü bölgelerinde de dalga ve rüzgar etkili olacak

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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 12
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 13
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 14
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 15
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 16
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 17
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 18
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 19
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 20
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 21
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 22
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 23
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 24
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 25
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 26
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 27
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 28
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 29
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 30
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Meteoroloji'den Kastamonu, Çorum ve Çankırı'nın kuzeyi için sağanak uyarısı 31
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