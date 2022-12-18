Meteoroloji'den kritik uyardı: Hava sıcaklıklarında ani düşüş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarından itibaren soğuk hava, yer yer kar yağışları ve batı kesimlerde beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı. Meteoroloji açıklaması şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 19 Aralık Pazartesi günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

Rüzgarın; pazartesi ve salı günü Marmara ve Ege’nin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte Marmara’nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz’in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Kar yağışlarının salı günü Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya’nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalıdır.”

Pazartesi, salı ve çarşamba günü 3 büyük ilde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak:

“Pazartesi ,

Ankara: 5 / 7

İstanbul: 7 / 8

İzmir: 12 / 14.

Salı,

Ankara : 0 / 4

İstanbul : 5 / 9

İzmir : 6 / 1.

Çarşamba,

Ankara: -2 / 8

İstanbul: 7 / 11

İzmir : 6 / 13 derece”