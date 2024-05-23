Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

MGM aralarında Erzurum'un da olduğu bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji, Erzurum'un da aralarında bulunduğu bazı kentler için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirten Meteoroloji, 24 Mayıs 2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

Bu yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

aw211153-01.jpg

Son Haberler
Seren Serengil'den İmamoğlu’na sokak havaları çağrısı Magazin
Seren Serengil'den İmamoğlu’na sokak havaları çağrısı
Emekli generallere konuşma yasağı geliyor. Kanun teklifi verildi Gündem
Emekli generallere konuşma yasağı geliyor. Kanun teklifi verildi
Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e yükseldi Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 800'e yükseldi
Tır ile otomobil çarpıştı. 1 yaralı Yerel Haberler
Tır ile otomobil çarpıştı. 1 yaralı
Annesini kil maskesiyle gören bebek korkudan ağladı Video
Annesini kil maskesiyle gören bebek korkudan ağladı
Kamyonetle motosiklet çarpıştı Yerel Haberler
Kamyonetle motosiklet çarpıştı
Seyir halindeki TIR’ın dorsesi alev alev yandı Gündem
Seyir halindeki TIR’ın dorsesi alev alev yandı