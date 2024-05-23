Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Erzurum'un da aralarında bulunduğu bazı kentler için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirten Meteoroloji, 24 Mayıs 2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini açıkladı.

Bu yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.