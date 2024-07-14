Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! Bugün 13 yarın 6 ili vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son değerlendirmelerine göre, hava durumu tahminlerini yayınladı.

Rapora göre, bugün Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ediliyor.

6 İLE YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, yarın ise Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağını, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağını aktardı.

İSTANBUL'DA HAVA 33 DERECE

Hava sıcaklıklarının Ankara'da en yüksek 32, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 33, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 25 derece olacağı ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Meteoroloji, yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşlara yaptı.