Sıcaktan bunalan gençlerden ilginç çözüm

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sıcaktan bunalan gençlerden ilginç çözüm

Sıcaktan bunalan gençler çözümü römorka su doldurmakta buldu. Soğuk suyun tadını çıkaran gençler, eğlenceli anlar yaşadı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcaktan bunalan gençler, traktör römorkuna doldurdukları suyla serinledi.

İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi'nde sıcaktan bunalan 7 genç, traktörün arkasında bağlanan römorka su doldurup serinlediler. Zaman zaman seyir halinde de serinleyen gençleri görenler şaşkınlık yaşadı.

AŞIRI SICAK HAVALAR İNSANLARA NEDEN ZARAR VERİR?

Vücut sıcaklığındaki artış merkezi sinir sistemini ve kan dolaşımını etkiler. Vücut sıcaklığının 40°C’yi aşması durumunda ise beyinde, kalpte, böbreklerde ve kaslarda ciddi hasarlar oluşabilir ve bilinç kaybı ortaya çıkabilir. Sıcak çarpması olarak isimlendirilen bu durum tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir rahatsızlıktır.

SICAKLIK İNSANI NASIL ÖLDÜRÜR?

Sıcak çarpması normal iklim koşullarında Fransa'da çok ender görülen bir vaka olarak kaydediliyor. Uzmanlar sıcak çarpması fenomenini ikiye ayırıyor:

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanan çarpma, ki bu genelde daha çok yaşlı insanları etkiliyor.

Fiziksel aktivite nedeniyle yaşanan sıcak çarpması: Yüksek sıcaklık koşullarında yapılan fiziksel aktivite nedeniyle yaşanıyor ve daha çok gençler arasında görülüyor.

Vücut sıcaklığı, üretilen ve atılan ısının dengesiyle belirleniyor. İnsan vücudu fazla sıcağı deri yoluyla dışarı atıyor.

İç hastalıkları uzmanları Pierre Hausfater ve Brunp Riou, vücut ısısının deri ve kaslarda bulunan ısı reseptörlerden gelen bilgiler ışığında hipotalamusta bulunan ısıya duyarlı nöronlar yardımıyla belirlendiğini ifade ediyor.

37 ila 37,5 derece arasında normal kabul edilen vücut ısısının 41,5 dereceyi geçmesi durumuna hipertermi adı veriliyor. Hipertermi beyne kalıcı zararlar verebilir ve öldürücü olabilir.

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