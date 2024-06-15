Meteoroloji'den o bölgeye kırmızı alarm

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, 15 Haziran Cumartesi günü Doğu ve Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli rüzgarlar ve fırtına öngörülüyor. Özellikle Batı Karadeniz'in doğu kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden esmesi beklenen rüzgarların saatte 50 ile 75 kilometre hızında olacağı ve fırtına seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Beklenen fırtınanın gün içinde etkisini yitirmesi öngörülürken, Doğu Karadeniz'de de benzer şartların hakim olacağı belirtiliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde batıdan başlayarak tüm bölgeye yayılacağı ve akşam saatlerine kadar etkili olacağı ifade edildi. Samsun Valiliği tarafından yapılan uyarıda ise, olumsuz hava koşullarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.