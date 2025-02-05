Meteoroloji’den peş peşe kuvvetli kar yağışı uyarısı! Karadeniz üzerinden yurda giriş yaptı… (5 Şubat 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerde; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun olacağının altı çizildi.

SICAKLIKLAR 4 İLA 10 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının kuvvetli kuzeyli rüzgar ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere, kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalacağı bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN PEŞ PEŞE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olmasından dolayı vatandaşlar uyarıldı.

Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri hafif kar yağışlı

SAKARYA °C, 5°C

Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, -1°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C

Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların bölgenin doğusu ve Ordu çevreleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri, Batman ve Siirt çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu