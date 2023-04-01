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Sağanak fırtına ve çığ tehlikesine dikkat. Meteoroloji tek tek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı yaparken bazı bölgeler için de don ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 08:32
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Meteoroloji'den sağanak fırtına ve çığ uyarısı

Sağanak fırtına ve çığ tehlikesine dikkat. Meteoroloji tek tek uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerini paylaştı.

Yapılan tahminlere göre, Ülke genelini yer yer çok bulutlu olacak.

Bu bölgelerde yağış bekleniyor: Marmara, Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş

Bu bölgelerde kar: Van, Hakkari ve Şırnak

Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Dolayısıyla Meteoroloji çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 21°C

İSTANBUL °C, 18°C

KIRKLARELİ °C, 20°C

KOCAELİ °C, 22°C

A.KARAHİSAR °C, 16°C

DENİZLİ °C, 21°C

İZMİR °C, 20°C

ADANA °C, 19°C

ANTALYA °C, 18°C

HATAY °C, 18°C

K.MARAŞ °C, 16°C

ANKARA °C, 16°C

ESKİŞEHİR °C, 18°C

KONYA °C, 18°C

BOLU °C, 17°C

DÜZCE °C, 21°C

KASTAMONU °C, 17°C

ZONGULDAK °C, 19°C

SAMSUN °C, 17°C

TRABZON °C, 12°C

ELAZIĞ °C, 11°C

ERZURUM °C, 3°C

KARS °C, 4°C

DİYARBAKIR °C, 13°C

GAZİANTEP °C, 15°C

SİİRT °C, 8°C

ŞANLIURFA °C, 14°C

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