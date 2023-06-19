Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Antalya'nın kuzeybatısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KAHRAMANMARAŞ 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.