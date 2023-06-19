Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu hafta için 13 ili sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Saat veren Meteoroloji, "ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dedi.

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 1

Editör: Osmancan EROK

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 2

Meteoroloji ülkemiz genelini uyarırken 13 ile dikkat çekti. Genel hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara ve Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in kuzeydoğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 3

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinde Göller yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar ile Manisa'nın doğusunda, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Gaziantep'in batısında (Nurdağı, Islahiye); sabah saatlerinden itibaren (İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir’in doğu, Konya’nın kuzey ilçelerinde; sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Trabzon, Rize illerinin iç kesimlerinde (kuvvetli 21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 4

Kuvvetli yağışların 19 Haziran 06:00 ile 21:00 arası görüleceği tahminini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı şu şekilde:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde (kuvvetli 21-50 kg/m²) olması, (İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu) Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Eskişehir’in doğu, Konya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 5

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Kıyı Ege'nin güneyinde kuzeybatı; Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneybatı ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 6

HAVA SICAKLIĞI

İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 7

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 8

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta, Burdur, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Antalya'nın kuzeybatısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 12

KASTAMONU 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 14

TOKAT 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 15

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 16

KARS 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 29°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 17

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 34°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde batı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 18

SİİRT 33°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 33°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 19
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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 20
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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 21
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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 22
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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 23
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Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı! 13 il için saat verildi 24
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