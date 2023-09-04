Meteoroloji’den Trakya için uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor

Trakya çevresinde kuzeydoğulu rüzgar ve sağanak etkili olacak.

KAYNAK: AA
Meteoroloji’den Trakya için uyarı: Fırtına ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nin doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kuzeydoğulu rüzgar ve fırtına ile etkili olması bekleniyor.

Kırklareli il genelinde çok kuvvetli, Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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