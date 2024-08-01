Meteorolojiden yarın için uyarı. Tekrar geliyor diyerek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meteorolojiden yarın için uyarı. Tekrar geliyor diyerek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcak havaların yarından itibaren tekrar geleceğini ve hava sıcaklığını yükseleceğini aktardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durum raporunu yayımladı. Meteoroloji hava sıcaklığıını çoğu bölgede yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji özellikle Cuma gününe dikkat çekti. Serin havanın ardından kavurucu sıcakların yeniden geleceği belirtildi.

İSTANBUL’A CUMA UYARISI

Cuma gününden itibaren havanın yine çok sıcak olmaya başlayacağı açıklandı.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE BUGÜN HAVA DURUMU:

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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