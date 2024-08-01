Meteorolojiden yarın için uyarı. Tekrar geliyor diyerek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durum raporunu yayımladı. Meteoroloji hava sıcaklığıını çoğu bölgede yükseleceğini açıkladı.
Meteoroloji özellikle Cuma gününe dikkat çekti. Serin havanın ardından kavurucu sıcakların yeniden geleceği belirtildi.
İSTANBUL’A CUMA UYARISI
Cuma gününden itibaren havanın yine çok sıcak olmaya başlayacağı açıklandı.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İŞTE BUGÜN HAVA DURUMU:
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık