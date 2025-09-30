Metin Akpınar aylar sonra görüldü: Emel Sayın’la duygusal buluşma!

Metin Akpınar, ikiz kızları Duygu Nebioğlu ile Sevgi Katkıcı’nın 35 yıl sonra ünlü sanatçıya babalık davası açmasıyla çalkantılı iki yıl geçirdi ve aylar sonra yeniden görüntülendi.

DNA testleri Duygu Nebioğlu ile Sevgi Katkıcı’nın Metin Akpınar’ın çocukları olduğunu doğrulayınca her ikisi de yasal mirasçıları haline geldi.

Yaşanan fırtınalı dönemin ardından Metin Akpınar adeta izini kaybettirdi. Ne yeni bir çalışma, ne röportaj ne de etkinlik...

Sanatçının son zamanlardaki en çarpıcı tutumu, kamuoyundan uzak durmak oldu.Zaman zaman sosyal medyada ve web aramalarında Akpınar’ın sağlık durumuyla ilgili söylentiler çıksa da, elde edilen veriler usta sanatçının ileri yaşına karşın sağlıklı olduğunu gösteriyor.

Metin Akpınar’ın aylardır gözlerden ırak sürdürdüğü hayatı, eski dostu Emel Sayın ile yemekte sona erdi.Akpınar ile Emel Sayın, geçmiş günleri anarken oldukça neşeli anlar yaşadı.

Usta sanatçının ne zaman ekranda yer alacağı ve sektöre döneceği merak konusu.

Metin Akpınar ve Emel Sayın, Türk sinemasının unutulmaz isimleri olarak özellikle 1970'lerin komedi filmlerinde bir araya gelmişlerdi.

İkilinin birlikte rol aldığı tek film 1974 yapımı Mavi Boncuk’tu. Bu filmde Emel Sayın başrolde kendisini canlandırırken, Metin Akpınar Süleyman karakteriyle Zeki Alasya'nın (Şeker Kamil) ikilisi olarak yer aldı.

Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar açıklaması! 'Haberi vardı'

Babalık davası açmıştı! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’ndan ağır sözler