Metin Akpınar 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?' sorusuna bakın ne yanıt verdi

Ünlü güldürü ustası Metin Akpınar katıldığı youtube kanalındaki programda "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi' sorusuna ilginç bir yantı verdi. İşte o yanıt

Metin Akpınar 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?' sorusuna bakın ne yanıt verdi

Güldürü sanatının Türkiye'deki en önemli isimlerinden Metin Akpınar, Kafa TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Uzun Lafın Kısası programına konuk oldu, Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

Programda Akpınar'a "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi' sorusu yöneltildi.

28 Mayıs seçimlerinin ardından MYK'da verilen istifaları kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Böyle bir şeyi yetki görmüyorum, istifa et, git diyemem. Yerel seçimlere kadar Altılı Masa'yı da bozmadan götürmeleri gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Akpınar, şöyle konuştu:

"Seçmenin, partiden istifa ya da kalması için fikir vermesine karşıyım. Karar parti teşkilatının işi. Önce Kılıçdaroğlu'nun kendisinin karar vermesi gerekiyor. Böyle bir şeyi yetki görmüyorum, istifa et, git diyemem. Yerel seçimlere kadar Altılı Masa'yı da bozmadan götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir başarı sağlanmalı ama bunun olabileceğini sanmıyorum, zor görünüyor. Öyle olmazsa, parti kendi içinde karar verir. Halkın talebi olabilir, ayrılsın diyenler de devam etsin diyenler de var. Değerlendirilebilir. 5 sene sonra 80 yaşında olması yönetimde iyi midir değil midir diye değerlendirenler var. MYK değiştirdin, yetmiyor, gençleri ve kadınları teşkilata kazandırmak lazım."

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