Metin Akpınar'dan Muharrem İnce'ye: Normal bir insan bunu söyleyemez

Editör: Bengü Zorlu

Youtube’da yayınlanan Kafa TV’ye özel açıklamalar yapan Akpınar, “Muharrem İnce’ye oyları bölüyor diye kızıyor musunuz?” sorusuna, bu duruma kızdığını ifade ederek, “Net bir şekilde İntikam alıyor, ben öyle hissediyorum” dedi.

İnce’nin seçim stratejisini ve hamlelerini doğru bulmayan usta sanatçı, "Yüzde 30’la ikinci tura kalacağım, yüzde 60’la cumhurbaşkanı olacağım iddiası çok akıllı bir iddia değil. Allah tarafından vahiy gelirse böyle şey söylenir. Normal bir insan bunu söyleyemez” açıklamasıyla Muharrem İnce’yi ti’ye aldı.