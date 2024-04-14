Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu: 'Yurtlarda daha çok ünlü çocuğu var'

Geçtiğimiz aylarda usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi gündemi sallamıştı.

Göksel Özdoğdu ile 62 senedir evli olan 81 yaşındaki Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden iki kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Annesi tarafından yetimhaneye bırakılan, daha sonra Nebioğlu ailesi tarafından evlatlık alınan Duygu Nebioğlu, Akpınar'ın babası olduğunu mahkeme kararıyla kanıtlamış, başına gelenleri de tüm çıplaklığıyla anlatmıştı. Nebioğlu birkaç gün önce Metin Akpınar'ın, fakirlik belgesini iptal ettirmek istediğini söyleyerek Akpınar’a sert çıkışmıştı. Nebioğlu, yeni bir paylaşım daha yaparak yine gündem oldu.

“RESMEN SOYKIRIM”

Yaptığı paylaşımda doğduğu senelerde görev yapan gazetecilere çağrı yapan Nebioğlu, kendisi gibi gayrimeşru pek çok ünlü çocuğunun olduğunu, yurtlara verildiğini, hatta yurt dışına gönderildiğini söyledi. 20 senedir bu konu ile ilgili araştırma yaptığını söyleyen Nebioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“1987 / 1988 / 1989 senesindeki gazeteciler! Ve muhteşem sırları! Hâlâ gerçekleri ve bildiklerinizi anlatmanız için vaktiniz var. Ve o senelerin sanatçıları… Yurtlarda daha kaç tane ünlü çocukları var acaba? Yurt dışındaki 'aitsiz' çocuklar daha kaç tane acaba? Bunlar gözden kaçan çocuklar. Sağlık muhabirleri ile kurulan doktor kanalları vasıtasıyla öğrenilen çocuk sayılarının kaç olduğunu biliyor musunuz acaba, resmen soykırım!

20 senedir araştırma yapıyorum, siz yalnızca 20 dakika bakıp geçebilirsiniz, hayatınıza devam edersiniz. Kendinize de iyi bakın, lakin 20 senede neler kaybettim bir ben bilirim, şimdi herkes bilsin ki kaybettiklerimin yerine mucizeler koyuyorum.”

"MAHKEME ONU DA ORTAYA ÇIKARACAK"

Duygu Nebioğlu yaptığı paylaşımda; "Mücadeleme tam gaz devam edeceğim. Bu davanın zaten kazananı benim, hatta öz annem. Kendi ortada olmasa da. Severek çıkmak istemedi, mahkeme onu da ortaya çıkartacak " dedi.