Metin Akpınar'ın kızından itiraf. Ablasının babası medyanın ünlü ismi çıktı

Kaynak: Sabah
Metin Akpınar'ın kızından itiraf. Ablasının babası medyanın ünlü ismi çıktı
Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Akpınar'ın geçtiğimiz yıl gündeme gelen evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu, dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın haberine göre; Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı Duygu Nebioğlu ile ilgili haberler devam ediyor.

1987'de Antalya'da Suphiye Ormancı ile yaşadığı kısa süreli bir ilişkiden doğan ikizlerden biri olan Duygu Nebioğlu, yaşadıklarını anlattı.

Nebioğlu, "Annemin evlilik dışı ilişkilerinden dört çocuğu var. Ablalarımdan birinin babası da medya sektöründen tanınmış bir şahsiyet. O da şu anda hukuki bir mücadele içinde" diye konuştu.

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun yaptığı açıklamalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Duygu Nebioğlu, bahsi geçen kişinin ablasını tanımadığını belirterek şunları açıkladı:

"Metin Akpınar ile görüşmelerim oldu ancak ablamın babası onunla görüşmeyi reddediyor. Ancak dava sonuçlandığında, benim durumum gibi uzun süre konuşulacak bir konu olacak. Ben Metin Akpınar'a fiziksel benzerlikler taşıyorsam, ablam da babasına benziyor. O da medya sektöründe çok tanınmış bir isim. Bu konu hakkında daha fazla konuşamam. Annem de sanırım davanın sonucunu bekliyor. Sonuçlandığında her şey ortaya çıkacak"

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