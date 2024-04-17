Metin Akpınar'ın "Nereden çıktı bu veled" filmi yeniden gündem oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
Metin Akpınar'ın "Nereden çıktı bu veled" filmi yeniden gündem oldu.
Duyumlara göre, Metin Akpınar'ın merhum Zeki Alasya ile birlikte oynadığı "Nereden çıktı bu veled" adlı filmi tekrar vizyona koymak için bazı televizyon kanalları hazırlık yapıyor.

Son aylarda, "babalık davası" ile adından sıkça söz ettiren ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Metin Akpınar'ın 1975 yılında çevirdiği bir film yeniden gündem oldu.

Duyumlara göre, Akpınar'ın merhum Zeki Alasya ile birlikte oynadığı "Nereden çıktı bu veled" adlı filmi, tekrar vizyona koymak için bazı televizyon kanallarının harekete geçtiği söyleniyor.

Filmin hikayesi Metin Akpınar'ın başına gelenlerle benzerlik taşımasa da, ismi "manidar"!..

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"NEREDEN ÇIKTI BU VELED"

Hale Soyugazi'nin de kadın oyuncu olarak rol aldığı filmin konusu kısaca şöyle:

İki saf ve iyi niyetli adam bir gün peşlerine takılan küçük bir çocuğu evlerine götürürler. Ama bekar oldukları için ev sahibinden çekinmektedirler ve çocuğu saklamak için çeşitli yollar denerler. Bir süre sonra çocuğun yüklü bir servete sahip olduğu ortaya çıkar.

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