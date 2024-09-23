Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı! Armağan Çağlayan hıçkırıklara boğuldu

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat, İstanbul’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere İzmir’e götürüldü. Arolat’ın ölüm haberiyle Armağan Çağlayan ve Kuşum Aydın yıkılırken, ünlü şarkıcının cenaze töreninde ünlü isimler zor anlar yaşadı.

ÖLÜM HABERİYLE SANAT CAMİASI YASA BOĞULDU

Armağan Çağlayan yakın arkadaşı Metin Arolat’ın Türk müzik sektörüne kattığı değerlere dikkat çekti. Çağlayan, “Metin olmasaydı şu anda bir Türk pop müziği sektörü olur muydu? Bence olmazdı" ifadelerini kullandı.

KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Kuşum Aydın da ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Kuşum Aydın, arkadaşından söz ederken konuşmakta zorlandı. 35 yılı aşkın arkadaş olduklarını söyleyen Aydın, ‘Kelimeler ağzımdan çıkmıyor’ dedi.

DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ünlü şarkıcı Metin Arolat, son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı. Arolat, Örnekköy Aile Mezarlığına defnedildi.

NE OLMUŞTU

Ünlü sanatçı Metin Arolat, İstanbul Kadköy’de bir otelde sahne aldığı sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Arolat’a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından sahnede yapıldı. Sahnede kalbi çalıştırılan Arolat’ın kalbi ambulansta tekrar durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü şarkıcı kurtarılamadı.