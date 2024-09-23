Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı! Armağan Çağlayan hıçkırıklara boğuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı! Armağan Çağlayan hıçkırıklara boğuldu

İstanbul Kadıköy’de sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Metin Arolat, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere İzmir’e götürüldü. Armağan Çağlayan ve Kuşum Aydın cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat, İstanbul’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere İzmir’e götürüldü. Arolat’ın ölüm haberiyle Armağan Çağlayan ve Kuşum Aydın yıkılırken, ünlü şarkıcının cenaze töreninde ünlü isimler zor anlar yaşadı.

rr-001.jpg

ÖLÜM HABERİYLE SANAT CAMİASI YASA BOĞULDU

Armağan Çağlayan yakın arkadaşı Metin Arolat’ın Türk müzik sektörüne kattığı değerlere dikkat çekti. Çağlayan, “Metin olmasaydı şu anda bir Türk pop müziği sektörü olur muydu? Bence olmazdı" ifadelerini kullandı.

640xauto-002.webp

KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKTİ

Kuşum Aydın da ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Kuşum Aydın, arkadaşından söz ederken konuşmakta zorlandı. 35 yılı aşkın arkadaş olduklarını söyleyen Aydın, ‘Kelimeler ağzımdan çıkmıyor’ dedi.

ekran-alintisi.jpg

DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ünlü şarkıcı Metin Arolat, son yolculuğuna dualar eşliğinde uğurlandı. Arolat, Örnekköy Aile Mezarlığına defnedildi.

NE OLMUŞTU

Ünlü sanatçı Metin Arolat, İstanbul Kadköy’de bir otelde sahne aldığı sırada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Arolat’a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından sahnede yapıldı. Sahnede kalbi çalıştırılan Arolat’ın kalbi ambulansta tekrar durdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü şarkıcı kurtarılamadı.

Son Haberler
Brezilya borsalarında serbest düşüşü sürüyor
Brezilya borsalarında serbest düşüşü sürüyor
ABD borsaları haftaya karışık başladı
ABD borsaları haftaya karışık başladı
Almanya'da Nuri Şahin hedef tahtasında
Almanya'da Nuri Şahin hedef tahtasında
Konya'da Kick boksçudan öldüren yumruk! Kafa travması ve beyin kanaması geçirmiş
Kick boksçudan öldüren yumruk!
Milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu
Milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu