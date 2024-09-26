Metin Arolat'ın ölüme yürüdüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı

Sevilen şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın Kozyatağı'ndaki bir otelde sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybettiği anın görüntüler ortaya çıktı.

20 Eylül akşamı sahne aldığı sırada fenalaşarak hayatını kaybeden şarkıcı Metin Arolat'ın son görüntüleri yürek yaktı. görüntüleri Sahnede şarkısını ayakta söyleyen Metin Arolat'ın dinlenmek üzere platforma oturmak istediği, ancak oturduğu gibi masanın üzerine düştüğü görülüyor.

Metin Arolat sahnede geçirdiği fenalık sonrası hayatını kaybetti

Son röportajını Armağan Çağlayan'a veren Metin Arolat, en mutlu olduğu yerin sahne olduğunu söylemiş, bu açıklamadan sadece 2 gün sonra sahnede yaşamını yitirmişti.

52 yaşındaki Metin Arolat'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesi sanat dünyasını yasa boğmuştu.