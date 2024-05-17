Metin Öztürk 'İyi niyetimi zorluyorum' diyerek açıkladı. Hakem atamasına sert tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Metin Öztürk 'İyi niyetimi zorluyorum' diyerek açıkladı. Hakem atamasına sert tepki
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in atanmasını eleştirdi.

Süper Lig'in 37. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.

Dev derbi öncesi Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, maçın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik eleştiriler yaptı.

Metin Öztürk, "Arda Kardeşler konusu bizlerin şaşkınlıkla karşıladığı bir konu. Bir hatalı kararın şampiyonluğua tesir edeceği bir maça, hakemin manuel atanması. Bu hakemin kasıtlı demek istemiyorum ama hatalı demeye de dilim varmıyor. Kadıköy'deki maçta Icardi'ye yapılan müdaheleye bir şey yapmaması, maçın kaderine tesir etmesi ve bir daha bu maça atanması. 6-1 kazandığımız Sivasspor maçında 1 penaltımız, 1 golümüz ve rakibe 1 penaltı kararı verilmedi. Maç 0-0 olsaydı ne olacaktı? Aynı hakemin Fenerbahçe'nin Adana Demir maçında yaptıkları, Karagümrük ve Ankaragücü maçında yaptıkları..." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Öztürk, "İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. İlk devrede bizim hakkımızı yiyen bir hakemin manuel olarak bu maça atanması, olabilecek hatalı kararların sorumluluğunun atayanlarda olduğunu gösteriyor." dedi.

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