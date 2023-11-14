Metin Uca sevenlerine seslendi. Günlerdir yoğun bakımdaydı

Günlerdir yoğun bakımda yatan Uca, sağlığı kavuşunca sevenlerine seslenerek "Hızla iyileşiyorum, en kısa zamanda beraber olacağız" dedi.

Serpil Demir
Metin Uca sevenlerine seslendi. Günlerdir yoğun bakımdaydı

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Metin Uca, normal odaya alınınca sevenlerine seslendi.

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"EN KISA ZAMANDA BERABER OLACAĞIZ"

Instagram hesabından paylaşım yaparak son durumundan bahseden Metin Uca, "Merhaba… Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle" ifadelerini kullandı.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Metin Uca'nın paylaşımına Emre Aydın, Ayşegül Aldinç, Hamdi Alkan, Selçuk Yöntem, Melek Baykal, Çağlar Çorumlu, Cem Davran, Berna Laçin, Sumru Yavrucuk ve Mesut Yar gibi birçok ünlü isimden geçmiş olsun yorumu geldi.

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