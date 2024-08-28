Metris Cezaevi'nde hareketli saatler! Bölgeye onlarca itfaiye sevk edildi

İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris Cezaevi'nin önüne akşam saatlerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Vatandaşların çektiği videolarda ekiplerin bir süre cezaevi önünde beklediği ardından ise itfaiye araçlarının giriş yaptığı kameralara yansıdı.

Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyadan yaptığı bir açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."