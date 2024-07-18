Metro asansöründe yarım saat mahsur kaldılar

Kaynak: İHA
Metro asansöründe yarım saat mahsur kaldılar

İstanbul Dudullu Bostancı metrosunda asansörünün bozulmasıyla mahsur kalan 6 vatandaş, güvenlik görevlileri tarafından yaklaşık yarım saat sonra kurtarıldı.

İstanbul Dudullu Bostancı metro hattında sabah saat 07.30 sıralarında asansör arızası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, metroya binmek için asansör kullanan 6 kişi arıza sonucu asansörde mahsur kaldı.

YARIM SAAT ASANSÖRDE KALDILAR

Sıcak havada asansör içerisinde yardım bekleyen 6 kişi, güvenlik görevlilerinin çalışması sonucu yarım saat sonra kurtarıldı.

ASANSÖR BAKIMA ALINDI

Vatandaşlardan bazıları havasızlıktan fenalaşırken, diğer vatandaşlar fenalaşanlara su verdi. Asansörün bakım yapılana kadar kullanıma kapatıldığı öğrenildi.

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