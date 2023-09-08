Metro merdivenlerine bir sabotaj daha. Yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB'nin metro hatlarındaki yürüyen merdivenlere yönelik yapılan sabotajlara bir yenisi daha eklendi.

Metro merdivenlerine bir sabotaj daha. Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metro hatlarında yeni bir sabotaj daha yapıldığı ortaya çıktı.

İBB Haber isimli sosyal medya hesabı tarafından yapılan paylaşımda, sabotaj görüntülerinde yer alan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımda yeni sabotaj görüntüleri de paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İBB, metro istasyonlarında yürüyen bantlara ve merdivenlere zarar veren şahıslar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez suç duyurusunda bulundu."

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