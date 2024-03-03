Metro saatlerine düzenleme geldi. İstanbullular dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Metro saatlerine düzenleme geldi. İstanbullular dikkat
İstanbul’da metro saatlerine yeni düzenleme geldi. Yapılan açıklamada Kabataş-Bağcılar hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle sefer saatleri düzenlendi.

Metro İstanbul yeni bir duyuru yaparak sefer saatlerinin güncellediğini açıkladı. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılacak hat revizyon çalışmaları nedeniyle sefer saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda bu gece yapılacak hat revizyon çalışmaları kapsamında Kabataş'tan Bağcılar yönüne saat 23.30'da, Bağcılar'dan Kabataş yönüne saat 23.20'de aktarmasız son sefer yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, aktarmasız son sefer sonrası Kabataş-Sultanahmet ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında seferlerin normal işletme düzeninde devam edeceği, Yusufpaşa-Sirkeci istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verileceği bilgisi paylaşıldı.

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