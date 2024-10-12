Metrobüs durağında keser, bıçak ve makasla vatandaşa saldırdı. İsrail’i protesto ediyorum dedi

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan Yenibosna durağına gelen bir şahıs, elindeki keser ve çekiçle İsrail’e küfür ve hakaretler savurdu.

Vatandaşların tepkisi üzerine şahıs, elindeki keser ve çekiçle vatandaşların üzerine yürüdü. Olay yerine gelen güvenlikler, şahsın elindeki keseri aldı. Keseri alınan şahıs ardından cebinden bıçağı çıkararak etrafa hakaretler savurdu.

KESERİ ALINDI, BIÇAK ÇIKARDI. BIÇAK ALINDI, MAKAS ÇIKARDI

Vatandaşların “Polisi çağırırız” tehditleri üzerine şahıs, polislere de küfür ve hakaretler etti. Güvenlik tekrar gelerek adamın elindeki bıçağı da aldı.

Bıçağın alınmasına sinirlenen şahıs, bu sefer cebinden makas çıkardı. Tehditlerine devam eden şahıs, olay yerine gelen metrobüse binmeye çalıştı. Vatandaşlar, şahsın metrobüse binmesine engel olmak istedi.

“NEDEN BÖYLE BİR ADAMI ETKİSİZ HALE GETİRMEDİNİZ?"

Güvenlikler ise şahsın metrobüse binip gitmesine izin verdi. Çevredeki vatandaşlar da güvenliğe tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, “Neden böyle bir adamı etkisiz hale getirmediniz? Metrobüste can güvenliğimiz tehlikede. Çoluğumuz çocuğumuz biniyor” ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlisi ise vatandaşlara dönerek, “Birşey olmaz. Her şeyini aldık birşey yapamaz o” dedi.

Vatandaşlar güvenliğin bu sözlerine daha sert tepki göstererek, “Sen keseri alıyorsun bıçak çıkıyor. Bıçağı alıyorsun makas çıkıyor. Makası alıyorsun şimdi kim bilir ne çıkar?” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay, muhabirimizin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.