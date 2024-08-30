Metrobüs kazasında şoförün ifadesi ortaya çıktı. 1 kişi hayatını kaybetmiş 50'den fazla kişi yaralanmıştı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Beylikdüzü istikametine seyir halinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Metrobüs şoförünün emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. Şoför, emniyetteki ilk beyanında, kendisine yol çalışması yapıldığının bildirilmediğini ifade etti. Şoför, yoldaki beyaz aracı fark ettiğinde frene bastığını, araçta iki kişi olduğunu görünce onlara zarar vermemek için direksiyonu kırdığını öne sürdü.

Diğer şoför E.Y. ise, diğer şoförü gördüğünü ardından da kendisini sola doğru attığını, o esnada kaza yapan metrobüse de sürttüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halinde ilerleyen 2 metrobüs çarpıştı. 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Yaralılardan 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın ardından 2 şoför ile 1 denetim amiri gözaltına alındı. Kazanın ön raporu da ortaya çıktı.