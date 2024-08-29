Metrobüs kazasının en net görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Sefaköy’de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası seferler çift yönlü olarak durduruldu. Seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılması sonrası yeniden başladı.

Kaza sonrası hazırlanan ön raporda metrobüs şoförünün yol çalışması ile ilgili uyarıyı görmediği belirtildi. Kaza sonrası başlatılan soruşturmada aralarında metrobüs şoförünün de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Metrobüsün önündeki aracı görmediği ve son anda karşı şeride geçmeye çalıştığı görüldü. Ancak o sırada karşı yönden gelen metrobüse orta tarafından çarptı. O sırada metrobüsün tam karşısındaki araçta bulunan 2 kişi kaza sırasından araçtan inerek kaçmaya çalıştı.

Cumhuriyet Savcılığının kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.