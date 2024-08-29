Metrobüs kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Sefaköy’de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası metrobüsün altında kalan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Kaza sonrası metrobüs seferleri çift yönlü olarak durdu.
Metrobüs’teki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, metrobüslerin çarpıştığı ve bir metrobüsün sürüklenip bariyerlere çarparak durduğu görülüyor.
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