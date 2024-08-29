Metrobüs kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Metrobüs kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sefaköy'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Sefaköy’de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası metrobüsün altında kalan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybettiMetrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonrası metrobüs seferleri çift yönlü olarak durdu.

Metrobüs’teki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, metrobüslerin çarpıştığı ve bir metrobüsün sürüklenip bariyerlere çarparak durduğu görülüyor.

İlgili Haberler
Metrobüs kazasında 3 gözaltı
Metrobüs kazasında 3 gözaltı
Son Haberler
Kapsam dışına çıkarılacaklar. Mehmet Şimşek duyurdu
Kapsam dışına çıkarılacaklar
Mbappe'den Messi'yi aşağılayan paylaşım. Gerçek sonradan ortaya çıktı
Mbappe'den Messi'yi aşağılayan paylaşım
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi arttı
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi arttı
Ortadoğu'da her şeyi değiştiren olay: 1956 Süveyş Krizi
1956 Süveyş Krizi
Mahfi Eğilmez maaş zamlarındaki detayı açıkladı. Kitabın ortasından konuştu
Mahfi Eğilmez maaş zamlarındaki detayı açıkladı