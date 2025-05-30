Metrobüs üreticisi firma konkordato ilan etti

2014 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan İran menşeili otobüsçü Akia ve bağlı 5 şirketi konkordato ilan etti.

İstanbul’daki en büyük metrobüsler Akia üretimiydi.

Akia’nın ürettiği otobüsler ayrıca İETT tarafından da kullanılıyordu.

Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. (AKIA) ve bağlı beş şirket, 26 Mayıs 2025 itibarıyla üç aylık geçici konkordato sürecine girdi.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, AKIA HESS Otomotiv, RST Filo ve Oto Kiralama, UFT Otomotiv Temizlik Hizmetleri, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve Ulaşım Motorlu Araçlar Servis Otomotiv Turizm şirketleri için geçici mühlet kararı verildi.

Bu süreçte, şirketlerin malvarlıklarının korunması için tüm tedbirler alınacak ve konkordatonun başarıya ulaşma ihtimali, atanan üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti tarafından değerlendirilecek.

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MERKEZİ BAŞAKŞEHİR, FABRİKASI İNEGÖL'DE

Türkiye'nin önde gelen toplu taşıma araçları üreticilerinden biri olan AKIA, İstanbul Başakşehir'deki merkezi ve Bursa İnegöl'deki fabrikasıyla otobüs, midibüs ve metrobüs üretimi yapıyor.

AKIA tarafından üretilen otobüs ve metrobüsler, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki pek çok şehirde kullanılıyor.

2014 yılında kurulan şirketin ürün yelpazesinde Ultra LF12 EV, Ultra TB12, Ultra LE8, Ultra DD ve Metrobüs gibi modeller bulunuyor.

İLK TAHKİKAT DURUŞMASI 2 TEMMUZ'DA

Mahkeme, konkordatonun tasdikine ilişkin ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasını 2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirecek.