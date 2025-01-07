Metrobüste rastgele ateş eden şüpheli gözaltına alındı

Olay saat 22.00 sıralarında İncirli metrobüs durağında meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, yanındaki tabanca ile metrobüsün içerisinde 1 el ateş etti.

Daha sonra araçtan inen şüpheli, 1 el de durakta ateş etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anında metrobüste olan yolcular büyük korku yaşadı. Şüphelinin ateşlediği mermilerden birinin metrobüse, diğerinin ise duraktaki reklam panosuna isabet ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emekli bekçi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşanan olay, o sırada ailesiyle görüntülü konuşan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polisin metrobüse girerek şüpheliyi gözaltına aldığı anlar yer alıyor.