Metrobüste yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Metrobüste yangın paniği

Avcılar'da bir metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldi. Vatandaşlar metrobüsten tahliye edilirken yangın görevliler tarafından söndürüldü.

İstanbul Avcılar metrobüs durağında, bir metrobüsün motor bölümünden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Yolcular araçtan tahliye edilirken, kontrol altına alınan yangın anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Avcılar metrobüs durağında, bir metrobüsün motor bölümünde dumanlar çıkmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi. Vatandaşlar metrobüsten tahliye edilirken, otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle görevliler olaya müdahale etti. Küçük çaplı yangın görevliler tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı öğrenildi. Yangın sonrasında metrobüs güvenli alana alınırken, dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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