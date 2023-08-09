Metrobüste'ki yer verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

İstanbul’da metrobüs içerisinde yaşanan yer verme tartışması, uçan tekmeli kavgaya dönüştü. Araya giren yolcular kavgayı zor ayırırken metrobüste bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Metrobüste'ki yer verme kavgasında tekmeler havada uçuştu

Yenibosna-Sefaköy istikametinde yoluna devam eden metrobüsün içinde yer verme kavgası yaşandı.

Kavga esnasında koltukta oturan genç, kalabalık arasından tartıştığı adama uçan tekme attı. Bunun üzerine adam da çocuğa uçan tekmeyle karşılık verip üstüne saldırdı.

Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırsa da metrobüste bulunan çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Bunun üzerine sürücü Sefaköy durağında bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı.

ENFLASYON AHLAKI BOZAR

Otobüste yer kavgası yapan vatandaşlar, akıllara Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1991 yılında yaptığı enflasyon hakkındaki konuşmasını getirdi.

Süleyman Demirel o konuşmasında, "Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. Ahlakı bozar, borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar" diyerek ekonominin bozulmasının toplumda yarattığı yıkıcı etkiyi ortaya koymuştu.

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