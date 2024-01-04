Metrobüsün üstünde ölümüne yolculuk. İki durak seyahat etti yakalandı

Kaynak: AA
Metrobüsün üstünde ölümüne yolculuk. İki durak seyahat etti yakalandı
İstanbul Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında bugün ilginç bir olay yaşandı. Genç olduğu öğrenilen bir kişi durağın üstüne tırmandı ve metrobüsün üstüne çıkıp, iki durak arasında seyahat etti. Bu anları güvenlik kamerası yakaladı. İşte o anlar...

İstanbul'da metrobüs hattı bugün ilginç bir olayın ev sahipliğini yaptı. Bir kişi önce metrobüs durağına tırmandı. Ardında gelen ilk metrobüsün üzerine geçti.

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Topkapı-Şehit Mustafa Cambaz durağında yaşanan bu olay sırasında güvenlik kamerası kayıttaydı. Genç olduğu anlaşılan bu kişi daha sonra metrobüsün üzerine geçti.

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Hiç kimse yaşananların farkında değildi. Bir süre sonra Metrobüs üstündeki ölümü göze alan kaçak yolcuyla hareket etti.

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Ancak köprü üstünde yaşananları görenler durumu görevlilere haber verdi. İki durak sonra ise metrobüs durduğunda güvenlik görevlileri, ölümüne yolculuk yapan kaçak yolcuyu yakaladı..

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Edirnekapı Durağı'nda güvenlik görevlilerince otobüsün üzerinde kaçak yolcu indirilirken, İETT'nin otobüsün üzerinde yolculuk yapan kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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