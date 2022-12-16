Metrocity AVM'deki yangın söndürüldü

İstanbul, Levent'te bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Çatı katından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. AVM'deki vatandaşlar tahliye edildi.

YARALI YA DA CAN KAYBI YOK

İtfaiye daire başkanlığından yapılan resmi açıklamada yaralı ve can kaybının olmadığı belirtildi.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya olay yerinden yaptığı açıklamada "Ölü ya da yaralı yok. İçerisi güvenli bir şekilde hem ön hem arka kapıdan tahliye edildi” ifadelerini kullandı.