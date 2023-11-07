Metroda intihar girişimi

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının 4.Levent istasyonundaki intihar girişimi meydana geldi. Olay nedeniyle 4.Levent istasyonları seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında intihar girişimi yaşandığı, bu nedenle 4.Levent istasyonunun kapatıldığı duyuruldu.

Seferlerin iptal edilmesi nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'un söz konusu açıklama şu şekilde:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri intihar girişimi nedeniyle durduruldu. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."