Metroda intihar girişimi

Yenikapı-Hacıosman Metro hattında intihar girişimi yaşandı. Seferler durduruldu.

Tayyip Salih Yılmaz KAYNAK: Haber Merkezi
Metroda intihar girişimi

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının 4.Levent istasyonundaki intihar girişimi meydana geldi. Olay nedeniyle 4.Levent istasyonları seferlere kapatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında intihar girişimi yaşandığı, bu nedenle 4.Levent istasyonunun kapatıldığı duyuruldu.

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Seferlerin iptal edilmesi nedeniyle metro istasyonlarında yoğunluk yaşanırken, Metro İstanbul'un söz konusu açıklama şu şekilde:

"M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı seferleri intihar girişimi nedeniyle durduruldu. M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Atatürk Oto Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."

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